Son dakika! Ermenistan'ın Gence kentine gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de...
Son dakika haberler: Ermenistan'ın Gence kentine gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı.
Ermenistan'ın Gence kentine gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. - BAKÜ
3. Sayfa, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:13 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Ermenistan'ın Gence kentine gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de... - Son Dakika
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