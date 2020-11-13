Son dakika: Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak - Son Dakika

Son dakika: Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak

13.11.2020 19:31
Son dakika: Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak, System.String[]

Son dakika haberler: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın 30 yıl işgal altında tuttuğu topraklarda hayata geçirdiği yıkım nedeniyle Azerbaycan'a verdiği zararın yerli ve uluslararası kuruluşların da katılımıyla hesaplanacağını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın 30 yıl işgal altında tuttuğu topraklarda hayata geçirdiği yıkım nedeniyle Azerbaycan'a verdiği zararın yerli ve uluslararası kuruluşların da katılımıyla hesaplanacağını bildirdi.

Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın 27 Eylül'den itibaren başlattığı saldırılarda sivil halka, altyapı tesislerine, devlet mallarına ve ticari kuruluşlar verilen zararla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan tarafından Azerbaycanlı sivillere verilen zararın giderilmesi için karar imzaladığını hatırlatan Hacıyev, "27 Eylül'den bu yana Ermenistan silahlı kuvvetleri sivil hedeflere 30 bin top mermisi ve 227'den fazla füze attı. Hatta balistik füzeler ve misket bombaları da kullandılar. Sivillerin hedef alınması Ermenistan'ın askeri doktrininin bir özelliği." bilgisini verdi.

Hacıyev, son saldırılarda evleri tahrip olan vatandaşlara yeni evlerin verileceğini bildirerek "Ermenistan'ın saldırıları sonucu işgal altındaki Azerbaycan topraklarında yaşanan yıkım, 30 yıllık bir süreç içinde ayrıca değerlendirilecek. Daha önce o bölgelere girme imkanımız yoktu ve bunu gerçeklere dayanarak kanıtlamak zordu. Şimdi o bölgeler işgalden kurtarıldı. Hesaplama sürecine yerli şirketlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar da dahil edilecektir." dedi

Cumhurbaşkanı, Ermenistan, Azerbaycan, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 3045 yeni vaka tespit edildi Koronaya yakalanan Galatasaraylı Elabdellaoui: Durumum iyi Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Gana-Sudan maçının 4. hakemi tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü ABD'de inanılmaz zincirleme kaza! 29 araç birbirine girdi, 10'u küle döndü Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu: Cenazeleri kuyuya tek başıma taşıdım
Kendini tatmin ettiği görüntüler Dzyuba'nın başını yaktı! Şantajcı, 5 milyon dolar istiyor Kendini tatmin ettiği görüntüler Dzyuba'nın başını yaktı! Şantajcı, 5 milyon dolar istiyor         
19:33
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı         
18:29
Rus basını, Dağlık Karabağ savaşını yazdı: Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandı Rus basını, Dağlık Karabağ savaşını yazdı: Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandı         
18:17
Mert Fırat ve İdil Fırat'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi Mert Fırat ve İdil Fırat'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi         
17:53
Yaban hayatı profesöründen Yaban hayatı profesöründen "Avcılık yasaklansın" diyenlere ilginç tepki: Bu şekilde hayvanlar korunmaz         
17:45
11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı         
17:09
Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı         
16:35
Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu         
15:55
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı         
15:37
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu         
15:07
Trump'ın Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz         
13:47
Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti         
13:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 19:46:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei