Açıklamada, Terter'in Cemilli köyünde bir eve top mermisi isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan Başsavcılığının açıklamasında, Ermenistan güçlerinin Terter iline yoğun füze ve top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Ermenistan'ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha öldü - Son Dakika

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