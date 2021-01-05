Son Dakika | Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa, Azerbaycan'ın "kültür başkenti" ilan edildi - Son Dakika

Son Dakika | Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa, Azerbaycan'ın "kültür başkenti" ilan edildi

05.01.2021 16:39
Son Dakika | Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa, Azerbaycan'ın

Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrini ülkenin "kültür başkenti" ilan ettiğini açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrini ülkenin "kültür başkenti" ilan ettiğini açıkladı.

Aliyev, kültür bakanı atadığı Anar Kerimov ile video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi.

Azerbaycan'ın zengin kültüre sahip olduğunu hatırlatan Aliyev, Kerimov'a kültür ve dilin korunması ve yaşatılması hususunda talimatlar verdi.

Aliyev, bu yıl ünlü Azerbaycanlı şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin 880. doğum yılının kutlanacağını anımsatarak, 2021'i "Nizami yılı" ilan ettiğini duyurdu.

Muğam, aşıklık ve halıcılık sanatlarının korunması ve yaşatılmasının önemine değinen Aliyev, dini ve mimari yapıların korunması gerektiğine dikkat çekti.

Aliyev, bir zamanlar Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklarda 60'tan fazla caminin yıkıldığına işaret ederek, "Hiçbir uluslararası kurum bu konuda Ermenistan'ı kınamıyor. Biz ise Ermeni kiliselerini koruyoruz. Bizim Ermeni halkıyla hiçbir sorunumuz yok ve Azerbaycan'da yaşayan Ermeniler bizim vatandaşlarımızdır. Bugün Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler de eminim, Azerbaycan devletinde normal yaşayabileceklerini artık anlıyorlar." dedi.

Başlıca görevlerinin Ermenilerce yıkılan tarihi ve kültürel anıtların aslına uygun olarak yeninden yapılması olduğunu vurgulayan Aliyev, "Şuşa'yı Azerbaycan kültürünün başkenti ilan ediyorum. Şuşa şehri bunu hak ediyor. Sadece Azerbaycan'ın değil, bölgenin kültür başkenti sayılabileceğini düşünüyorum. Şuşa'nın kültürel yaşamı zengin olmalıdır. Şuşa'nın restorasyonu için çalışmalar artık başladı. Benim talimatım üzerine oraya büyük bir heyet gönderildi. Şuşa, zaman kaybetmeden, aynı zamanda acele etmeden aslına uygun olarak restore edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Bakan'a bu yıl Şuşa'da "Harı Bülbül" müzik festivali ve "Vagif" şiir günleri yapılması talimatı vererek, "Fuzuli iline de uluslararası havalimanı inşa edeceğiz. Bu yıl en azından iniş ve kalkış şeritleri hazır olacak. Orası Şuşa'ya da yakın." şeklinde konuştu.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa, Azerbaycan'ın 'kültür başkenti' ilan edildi - Son Dakika


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