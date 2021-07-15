Son dakika... Ermenistan, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki Ermenistan birliklerinin, Kelbecer'de bulunan Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan, ateşkes ihlallerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 14.15'de Kelbecer'in Yukarı Ayrım köyünde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesindeki Zerkent köyünde konuşlanan Ermenistan birlikleri tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan tarafından açılan ateşe karşılık verildiği ve olayda Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. - BAKÜ