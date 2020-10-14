'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı' - Son Dakika

'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'

14.10.2020 13:23
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı', System.String[]

ERMENİSTAN ordusunun, Azerbaycan'da sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik misket bombası ve fosfor gazı kullandığının tespit edildiği bildirildi.

ERMENİSTAN ordusunun, Azerbaycan'da sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik misket bombası ve fosfor gazı kullandığının tespit edildiği bildirildi. Azerbaycan Hukuki ve insan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev konuyla ilgili ilk kez Demirören Haber Ajansı'na  konuştu. Aliyev "Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Yarbay Aliyev, "Ermenistan tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 adet patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu. Bunun yanında Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Terter kentinde sivilleri hedef alan saldırısının ardından, iki devlet arasındaki çatışmalar 18'inci gününde de devam ediyor. Ateşkese rağmen Ermenistan tarafından açılan ateşle ülkenin en büyük ikinci kenti olan Gence'de 10 sivil hayatını kaybetti. Çatışmalar sürerken Ermenistan tarafından işgal edilen 36 kent kurtarılarak, Azerbaycan askerlerince kontrol altına alındı.27 Eylül'den bugüne kadar Ermenistan tarafından yapılan saldırılarda 42 sivil hayatını kaybederken 20 sivil ise yaralandı. 1479 müstakil konut, 66 yüksek katlı konut ve 241 işletme de maddi hasar meydana geldi.SAVAŞ KANUNLARI HİÇE SAYILIYORErmenistan tarafından yapılan saldırılarda zaman zaman patlamamış bombalara ve mühimmatlara da rastlanıyor. Bombalar içerisinde savaş hukukunda kullanılması yasak olan misket bombası ve fosfor gazının kullanıldığı Azerbaycan askeri yetkililer tarafından tespit edildi. Azerbaycan Hukuki ve İnsan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev, Ermenistan'ın kanunları çiğneyerek sivilleri hedef aldığını söyledi. Saldırılarda sivil halkın yaşadığı yerleşim yerlerindeki binaların dahi zarar gördüğünü de ifade eden Aliyev, Ermenistan'ın Rusya menşeli silahları kullandığını aralarında misket bombası ve fosfor gazının olduğunu da ifade etti.Azerbaycan Hukuki ve İnsan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev şöyle konuştu: "Ermenistan tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu. Ayrıca Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.FOSFOR GAZI VE MİSKET BOMBASI

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir. Misket bombası ise 'Salkım bomba' olarak da anılır. Bomba içinde bombalar barındıran bu silah atıldığı yerde çok geniş alana yayılarak büyük zarar vermektedir.

'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'
'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı'

Azerbaycan, Ermenistan, Bomba, Sivil, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya 'Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullandı' - Son Dakika Dünya

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