Son dakika... Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu Azerbaycan askeri şehit oldu - Son Dakika

Ermenistan'ın bu tür provokasyonlarla iki ülke sınırındaki durumu gerginleştirmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, yaşanan provokasyonun tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğu ifade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

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