Son dakika! Ermenistan Savunma Bakanlığından darbe karşıtı açıklama - Son Dakika

Son dakika! Ermenistan Savunma Bakanlığından darbe karşıtı açıklama

26.02.2021 00:57
Son dakika! Ermenistan Savunma Bakanlığından darbe karşıtı açıklama, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ordunun siyasete müdahalesinin kabul edilemez olduğunu vurgulanarak, "Böyle bir girişim, Ermenistan Cumhuriyeti'nin istikrar ve güvenliğini tehdit eder" denildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ordunun siyasete müdahalesinin kabul edilemez olduğunu vurgulanarak, "Böyle bir girişim, Ermenistan Cumhuriyeti'nin istikrar ve güvenliğini tehdit eder" denildi.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da, ordu yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan, ordunun bu isteğini darbe olarak nitelendirmiş, Ermeni halkını Cumhuriyet Meydanı'na davet etmişti. Ülkede yaşanan siyasi gerginliğin ardından Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Paşinyan hükümetini destekler ifadeler yer aldı.

Askerin siyasete müdahalesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Bakanlık, "Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ülke sınırlarını korur ve güvenliğini sağlar. Ordu apolitik bir yapıdır ve silahlı kuvvetleri herhangi bir siyasi sürece dahil etme girişimleri kabul edilemez. Böyle bir girişim Ermenistan'ın istikrarını ve güvenliğini tehdit etmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı böyle bir eyleme layık bir şekilde cevap verecektir" denildi.

Ülkede siyasi gerginlik devam ederken, bazı göstericilerin cadde ve sokaklarda çöp konteynerleri ile barikatlar kurdukları görüldü.

Paşinyan, orduya görevini yapmasını emretmişti

Paşinyan, çağrısı üzerine başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan destekçileriyle buluşmuş ve meydandaki destekçilerine megafonla seslenerek, "Orduya görevini yaparak, Ermenistan sınırlarını korumasını emrediyorum. Bu benim emrimdir ve kimse emirlerime karşı gelemez. Ordu siyasete müdahale edemez, demokratik yollarla seçilmiş kişilere itaat etmelidir. Ülkeyi yöneten eski isimlerin ordunun içindeki hizmetkarlarının gitmesi gerekiyor" demişti. - ERİVAN

Cumhuriyet Meydanı, Ermenistan, Darbe, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Ermenistan Savunma Bakanlığından darbe karşıtı açıklama - Son Dakika


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