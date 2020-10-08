Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan imzaladığı kararnameyle Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan'ı görevden aldı.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken ağır kayıplar veren Ermenistan'da sular durulmuyor. Ermenistan iç siyasetinde Başbakan Nikol Paşinyan başarısızlıkla suçlanmaya başlanırken, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'dan yeni bir hamle geldi. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinden yayınlanan kararnameye göre Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Argişti Kryamyan'ı resmen görevden aldı. Görevden alınmaya dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Kryamyan'ın yerine kimin görevlendirileceği konusunda da bilgi aktarılmadı. - ERİVAN