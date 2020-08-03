Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı - Son Dakika

Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Erol Bulut, sosyal medya hesabından Alanyaspor'a veda mesajı yayınladı ve Akdeniz ekibiyle yollarını ayırdı.

Teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor'dan ayrıldığını resmen açıkladı. Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut'un ayrılığı açıklamasının ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi.

Sarı-lacivertli kulübün, kısa bir süre içerisinde Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğunu açıklaması bekleniyor.

Erol Bulut'un açıklaması şu şekilde;

Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı

BAŞARILI GRAFİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Başarılı teknik adam Erol Bulut, üç sezon önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde özellikle 2019-2020'de Aytemiz Alanyaspor'un başında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Turuncu-yeşilliler, 45 yaşındaki Bulut yönetiminde geride kalan sezonu 5. sırada bitirdi, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.

Başarılı teknik adam, 2019-2020 sezonunda Akdeniz temsilcisiyle 34 Süper Lig karşılaşmasında 16 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı. 57 puan toplayan Alanyaspor'un, maç başına puan ortalaması 1,68 olarak gerçekleşti.

Ayrıca Bulut, teknik adamlık kariyerinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanını Alanyaspor ile geride kalan sezon yaşadı.

Kulüp tarihinde ilk kez kupada finale çıkan Alanyaspor, rakibi Trabzonspor'a 2-0 yenildi.

YENİ MALATYASPOR'DA YILDIZI PARLADI

Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan önce iki sezon Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.

Yeni Malatyaspor'daki ilk sezonu olan 2017-2018'de Bulut, 28 lig mücadelesinde takımının başında yer aldı.

Sarı-siyahlılar, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 9'unda berabere kaldı, 10'unu ise kaybetti. Söz konusu mücadelelerde 36 puan toplayan Malatya ekibinin maç başına puan ortalaması 1,29 oldu.

Bulut, 2018-2019 sezonunda ise Yeni Malatyaspor'un başında 29 Süper Lig mücadelesine çıktı.

Sarı-siyahlı ekip, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 8 beraberlikle 38 puanı hanesine yazdırdı. Malatya temsilcisinin Bulut yönetimindeki maç başına puan ortalaması 1,31 olarak gerçekleşti.

Teknik adamlık kariyerinde Süper Lig'de toplam 91 maçı geride bırakan Erol Bulut, bu karşılaşmalarda çalıştırdığı takımlarla 35 galibiyet, 26 beraberlik, 30 mağlubiyet yaşadı.

Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı
Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 01:52

Son Dakika Spor Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı - Son Dakika Spor
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