Son dakika! Erol Bulut'un transferdeki ilk hedefi Kostas Mitroglou!

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun kalan kısmı adına hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını da sürdürürken gündeme gelen son isim eski Galatasaraylı Kostas Mitroglou oldu.



Yeni Alanya'nın haberine göre Alanyaspor Yönetimi, daha önce Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Yunan forvet Kostas Mitroglou için çaışmalara başladı.



Papiss Cisse'nin yeni sözleşme talebini kabul etmemesi durumunda Siopis va Bakasetas gibi etkili silahları olan Alanyaspor'un gol noktasına da Mitroglou'yu ekleyeceği belirtildi.



Alanyaspor'da Erol Bulut'un takımda kalması durumunda Mitroglou'nun transferini istediği aktarılırken Cisse'nin ayrılması durumunda da Yunan oyuncunun Alanyaspor'un yaz aylarında yapacağı ilk transfer olması bekleniyor.



İlk gelen haberlere göre Mitroglou da vatandaşları Tzavellas, Siopis ve Bakasetas ile oynamaya sıcak bakıyor.



PSV'de geçirdiği kiralık sezon sonrası bonservisinin bulunduğu Marsilya'ya dönecek Mitroglou'nun Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



