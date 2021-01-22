Son dakika gündem: Aç kalan kurtların yerleşim yerlerinde yiyecek araması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Erzincan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.

Bölgede yaşanan çetin kış koşulları, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Son günlerde kent genelinde görülen kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi.

Kent merkezindeki Esentepe mevkisinde bulunan Erzincan Belediyesine ait su depolarının bulunduğu alana inen iki kurdun yiyecek araması güvenlik kamerasına yansıdı. Yiyecek arayışındaki iki kurdun daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolmaları görüntülerde yer alıyor.