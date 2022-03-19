Son dakika gündem: Alt geçitteki zincirleme trafik kazasında 8 araçta maddi hasar oluştu - Son Dakika
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Son dakika gündem: Alt geçitteki zincirleme trafik kazasında 8 araçta maddi hasar oluştu

19.03.2022 17:59

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzincan da alt geçitte buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 5 otomobil ile 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Erzincan da alt geçitte buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 5 otomobil ile 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kentte Erzincan- Erzurum karayolu otobüs terminal kavşağı alt geçidinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle yaşanan kazada, 5'i İran plakalı 8 araçta maddi hasar oluştu.

Kazada İran plakalı bir tırda bulunan plastik hammaddesi karayoluna dökülürken, alt geçit bir süre ulaşıma kapatıldı.

Bölgeye çağrılan çekiciler vasıtasıyla alt geçitte hasar gören araçların çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Son dakika gündem: Alt geçitteki zincirleme trafik kazasında 8 araçta maddi hasar oluştu
Son dakika gündem: Alt geçitteki zincirleme trafik kazasında 8 araçta maddi hasar oluştu
Son dakika gündem: Alt geçitteki zincirleme trafik kazasında 8 araçta maddi hasar oluştu
Son dakika gündem: Alt geçitteki zincirleme trafik kazasında 8 araçta maddi hasar oluştu
Son dakika gündem: Alt geçitteki zincirleme trafik kazasında 8 araçta maddi hasar oluştu
Son dakika gündem: Alt geçitteki zincirleme trafik kazasında 8 araçta maddi hasar oluştu
Son dakika gündem: Alt geçitteki zincirleme trafik kazasında 8 araçta maddi hasar oluştu
Son dakika gündem: Alt geçitteki zincirleme trafik kazasında 8 araçta maddi hasar oluştu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Alt geçitteki zincirleme trafik kazasında 8 araçta maddi hasar oluştu - Son Dakika


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