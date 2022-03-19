Son dakika gündem: Alt geçitteki zincirleme trafik kazasında 8 araçta maddi hasar oluştu - Son Dakika

Erzincan da alt geçitte buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 5 otomobil ile 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kentte Erzincan- Erzurum karayolu otobüs terminal kavşağı alt geçidinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle yaşanan kazada, 5'i İran plakalı 8 araçta maddi hasar oluştu.
Kazada İran plakalı bir tırda bulunan plastik hammaddesi karayoluna dökülürken, alt geçit bir süre ulaşıma kapatıldı.
Bölgeye çağrılan çekiciler vasıtasıyla alt geçitte hasar gören araçların çekilmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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