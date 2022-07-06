Son dakika 3. sayfa: Kavgada bıçaklanan şahıs hastanede öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Kavgada bıçaklanan şahıs hastanede öldü

06.07.2022 20:56
Son dakika 3. sayfa: Kavgada bıçaklanan şahıs hastanede öldü

Son dakika habere göre Erzincan'da alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan kavgada bacağından bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan'da alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan kavgada bacağından bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Erzincan merkez Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Emin Aslan (25) ile S.M. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada S.M., Emin Aslan'ı bacağından bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emin Aslan kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan şüpheli S.M., polis tarafından yeni sanayi sitesinde yakalanarak gözaltına alındı. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Esenyurt'ta silahlı kavgada 3 kardeş ölürken 1 kardeş yaralandı (1) Son dakika haberi: Esenyurt'ta silahlı kavgada 3 kardeş ölürken 1 kardeş yaralandı (1) Balıkesir'de gençlerin arasında çıkan kız meselesi tartışmasında kan döküldü! Bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti Balıkesir'de gençlerin arasında çıkan kız meselesi tartışmasında kan döküldü! Bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika 3. sayfa: Kavgada bıçaklanan şahıs hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
21:09 Başkentte vatandaşa milletvekillerinin ismi soruldu, büyük kısmı 1 tane bile bilemedi
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığına ilişkin açıklama: Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler
20:58 Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodurga beldesinde yapılan seçimlere değindi: Anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini aldı
20:04 Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı
19:39 Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 21:24:44. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kavgada bıçaklanan şahıs hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement