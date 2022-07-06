Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emin Aslan kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika 3. sayfa: Kavgada bıçaklanan şahıs hastanede öldü - Son Dakika

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