Çocukların otomobille tehlikeli gezisi kazayla sonuçlandı - Son Dakika

Çocukların otomobille tehlikeli gezisi kazayla sonuçlandı

Erzincan'da çocuk sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 çocuk hafif yaralandı.

Erzincan'da çocuk sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 çocuk hafif yaralandı. Sefa Ş'nin 3 arkadaşıyla gezintiye çıkmak için babasından habersiz evin önünden aldığı 24 AAF 054 plakalı otomobil, Kavakyolu Mahallesi'nde şarampole devrildi. Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif yaralanan çocuk sürücü ile 12-16 yaş arasındaki 3 arkadaşı, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son Dakika

Dolar 10.28 ile yeni bir rekor kırdı

Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı

Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak

Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın

TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil

Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı

Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler