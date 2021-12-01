Son dakika... Erzincan'da devrilen traktördeki 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrilen traktördeki 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Sürücü Ali Yılmaz (57) kullandığı traktörle, beraberindeki yeğeni Ali Kamil Düz (11) ve arkadaşı Muhammed Ali Algül (7) ile Tercan ilçesi Kökbaşı köyünden Esenevler köyüne gitmek isterken kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Traktörün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü ile 2 çocuk ambulansla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ali Kamil Düz hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tedavileri süren Yılmaz ile Algül'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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