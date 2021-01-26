Son dakika: Erzincan'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Son dakika: Erzincan'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
26.01.2021 09:27
Bir son dakika haberine göre Erzincan merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonlar düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aktif görevde bulunan 3'ü muvazzaf asker, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrollerinden geçirildi.
Emniyetteki sorguları sonrası şüphelilerin gözaltı sürelerinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
(Emin Ferhat Sevilir/İHA)
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