Erzincan'da jandarma ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta bir kişi, 66 şişe sahte içkiyle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.D'nin piyasaya sahte içki süreceği bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kullandığı hafif ticari aracı takibe alarak Altınbaşak beldesinde durdurdu.
Araçtaki aramada, sahte bandrollü 66 şişeye doldurularak ambalajlanmış içki ile 10 sahte bandrol ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.D, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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