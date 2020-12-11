Son dakika! Erzincan'da öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla kitap dağıtıldı - Son Dakika

Son dakika! Erzincan'da öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla kitap dağıtıldı

11.12.2020 08:05
Son dakika! Erzincan'da öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla kitap dağıtıldı, System.String[]

Son dakika haberler: Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim modeline geçilen bu süreçte, öğrencilerin evlerinde vakitlerini kıymetli bir şekilde ve kültürel mirasları daha yakından tanıyarak geçirebilmeleri amacıyla düzenlenen etkinlik sayesinde 400 öğrenciye ulaşıldı.

Temin edilen kitaplar, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde öğrencilere ulaştırmak üzere okul müdürlerine ve öğretmenlere teslim edildi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Yaklaşık olarak 400 öğrencimize temsili olarak kitap dağıtım programındayız. Tabii ki kitap okumanın önemini artık 21. yüzyılda anlatmanın bir manası yok diyebilirim. Bunun önemini hepimiz idrak etmiş durumdayız. Özellikle kitap bizi hayata hazırlamakla birlikte önümüzdeki engelleri aşmamızda, özellikle kapalı olan kapıları açmasıyla ilgili olarak bir anahtar mesabesindedir. İşte; öğrencilerimize hayatlarında karşılaştıkları zorlukları aşmak, kapalı olan kapıları da özellikle açmak, yani kısaca hayatta başarılı olabilmek için kitap okumayla ilgili 'Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan' projemiz, bunula beraber velilerle birlikte akşam 20.00'de 20 dakika kitap okumayla ilgili çalışmalarımız, geçen yıl 'Hamdi Ülker Kitap Okuma Etkinliği' ve neticesinde yarışması. Yine bu yıl da kitap okuma yarışmasıyla ilgili çalışmamız hızla devam etmekte. İnsanın beyni okumayla besleniyor. Öğrencilerimizin beyinlerini kitapla, kitap okumayla beslemek istiyoruz. Çünkü kitap her zaman öğrencinin yanında olan öğretmen gibidir. İşte, özellikle eğitimin uzaktan yapılmış olduğu bu zaman dilimi içerisinde biz diyoruz ki eğitim uzaktan yapılabilir ama kitaptan uzak kalmayalım. Kitaba çok daha yakın olalım. Bu süreçte tablet dağıtımı özellikle ihtiyaç sahibi öğrenciler için çok önemli ancak biz diyoruz ki kitap dağıtımı da en az tablet dağıtımı kadar önemlidir. Bundan dolayı hafta sonları kısıtlamadan dolayı biz geçen haftadan itibaren Erzincan olarak " Erzincan evde okuyor" çalışmamızı başlattık. Yaklaşık olarak 400 adet kitaplarımız okul müdürü arkadaşlarımıza temsilen bütün okullarımıza dağıtılacak. Bu kitaplar en kısa sürede öğrenci ile buluşturulacak. Bu projenin öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul müdürlerine hazırlanan kitapları teslim etti. - ERZİNCAN

Son dakika! Erzincan'da öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla kitap dağıtıldı
Son dakika! Erzincan'da öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla kitap dağıtıldı

Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzincan, Milli, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Erzincan'da öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla kitap dağıtıldı - Son Dakika


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