Son dakika... Erzincan'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da tarlaya savrulan araçta anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammet Abdullah Kızmaz idaresindeki 41 HU 395 plakalı Citroen marka otomobil, Erzurum'a doğru seyir halindeyken Kargın beldesi yakınlarında yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Araçtan araziye savrulan 5 kişiye yoldan geçen vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Sürücü Muhammet Abdullah Kızmaz, Gülten (28), Miraç (10), Nur Muhammet ve Ali İhsan Kızmaz ambulansla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan anne Gülten Kızmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 çocuk ve sürücünün hastanede tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.