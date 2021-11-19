Son dakika: Erzincan'da seyir halindeki kiremit yüklü tırda çıkan yangında hasar oluştu - Son Dakika

Yangını kontrol altına alan sürücü soğutma çalışmaları için itfaiye ekiplerine haber verdi.

Durumu fark eden sürücü Adem T, aracı güvenli şeride park ettikten sonra yoldan geçen vatandaşların yardımı ile yangına müdahalede bulundu.

Erzincan 'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan kiremit yüklü tırda hasar meydana geldi.

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