Son dakika! Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak çay ocağında yakalanan 20 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Son dakika! Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak çay ocağında yakalanan 20 kişiye para cezası verildi
10.01.2021 16:39
Son dakika haberleri: Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak kısıtlamasına uymayarak çay ocağında yakalanan 19 kişi ile işletmeciye toplam 63 bin lira ceza uygulandı.
Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak kısıtlamasına uymayarak çay ocağında yakalanan 19 kişi ile işletmeciye toplam 63 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Işıkpınar Mahallesi'ndeki bir çay ocağında, Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve müşteri bulundurulduğu bilgisi üzerine denetim yaptı.
Denetimde, çay ocağındaki 19 kişi ve işletme sahibine, Kabahatler ve Umumi Hıfzıssıhha kanunları gereğince 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 63 bin lira ceza uygulanması için tutanak tutuldu.
Son Dakika Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım Turistleri dolandırıp, eşyalarını çalan taksici tutuklandı Pakistan Enerji Bakanı Khan: Elektrik kesintisinin nedeni mühendislik hatası Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed, Saint-Etienne ile anlaştı Elektriğini kesmeye gittiği iş yerinin sahibi tarafından bıçaklandı Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması İşte Türkiye'nin 2020 İsim Haritası! 'Yusuf' ve 'Zeynep' ilk sırada