Son Dakika: Erzincan'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika

Erzincan'da evlerinin yanından geçen sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sarıgöl Mahallesi Terzibaba Caddesi'nde yaşayan Musap Şahin, sulama kanalına düştü.
Ev halkı ve baba Yavuz Şahin, bir süre haber alamadıkları çocuğun terliğini sulama kanalında görünce minik Musap'ı aramaya başladı.
Evlerinden yaklaşık 600 metre ileride ailesince sudan çıkarılan Musap, olay yerine çağrılan ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Musap Şahin, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili güvenlik güçlerince inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 18:55 - Kaynak: AA
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