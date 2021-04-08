Son dakika: Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Erzincan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tercan ilçesinde kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, ilçe merkezine bağlı bir köyde kaçak kazı ile tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların araç ve evlerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.