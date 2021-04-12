Erzincan'da sanayi ve turizm sektörü KUDAKA ile güçleniyor - Son Dakika

Erzincan'da sanayi ve turizm sektörü KUDAKA ile güçleniyor

12.04.2021 13:45
Erzincan'da sanayi ve turizm sektörü KUDAKA ile güçleniyor, System.String[]

Erzincan Belediyesi tarafından "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında sunulan ve destek almaya hak kazanan "Andezit Tesisleri Ürün İşleme Kapasitesini ve Çeşitliliğini Artırma Projesi" ile "Erzincan Belediyesi Kaplıca Tesislerini Çeşitlendirme ve Geliştirme...

Erzincan Belediyesi tarafından "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında sunulan ve destek almaya hak kazanan "Andezit Tesisleri Ürün İşleme Kapasitesini ve Çeşitliliğini Artırma Projesi" ile "Erzincan Belediyesi Kaplıca Tesislerini Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi" destek sözleşmeleri Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında imzalandı.

Protokolü imzalanan "Andezit Tesisleri Ürün İşleme Kapasitesini ve Çeşitliliğini Artırma Projesi" kapsamında, Erzincan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren andezit taşı işleme tesisine yaklaşık 1000 m2 alana sahip ilave bina inşa edilmesi, 4 adet andezit taşı kesme ve işleme makinesinin alınması ve tesisin senelik 40.000 m2 olan taş işleme kapasitesinin 80.000 m2'ye çıkarılması hedeflenmekte.

"Erzincan Belediyesi Kaplıca Tesislerini Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi" kapsamında Erzincan Belediyesi'ne ait kaplıca tesisleri bölgesinde bungalov tarzı konutların oluşturulması, misafirlere sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik gerekli peyzaj çalışmalarının yapılması, ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerinin sağlanması ile kaplıca tesislerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi suretiyle Erzincan'da termal sağlık turizmi kapasitesinin arttırılması amaçlanmakta.

Toplam yatırım tutarı 4,7 milyon TL olan iki projeye, yaklaşık 3,5 milyon TL tutarında Ajans desteği sağlanması planlanmakta. - ERZİNCAN

Erzincan'da sanayi ve turizm sektörü KUDAKA ile güçleniyor
Erzincan'da sanayi ve turizm sektörü KUDAKA ile güçleniyor
Erzincan'da sanayi ve turizm sektörü KUDAKA ile güçleniyor

Erzincan Belediyesi, Erzincan, Yatırım, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da sanayi ve turizm sektörü KUDAKA ile güçleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan mesaj var: Maskeli adam geliyor Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan mesaj var: Maskeli adam geliyor Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı 88 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde kan donduran detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence yaptılar 88 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde kan donduran detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence yaptılar Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi

Son Dakika Haberleri
15:15 Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan taraftara mesaj geldi: Maskeli adam geliyor
15:11 Yaşlı kadının şüphe dolu ölümünde dehşete düşüren detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence ettiler
15:04 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha yapıldı
15:02 Koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi açıklandı
14:58 Ev sahiplerini sevindiren kiracıları düşündüren rakamlar! Bu illerde fiyatlar 1 yılda yüzde 50'den fazla arttı
14:51 ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı
14:46 CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezerviyle ilgili Meclis'te genel görüşme açılmasını talep etti
14:12 İstanbul'un göbeğinde boğazına bıçak dayadığı kadını taciz eden sapık konuştu: Hoşuma gitti
13:45 Sosyal medyada infial uyandıran "12 Nisan" paylaşımları sonrası Emniyet harekete geçti
13:23 ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in lüks evini Türk iş adamı alıyor
Yavaş'tan Gökçek'e bomba gönderme: Şişme oyuncaklar, heykeller gibi gereksiz harcamalara son verdik Yavaş'tan Gökçek'e bomba gönderme: Şişme oyuncaklar, heykeller gibi gereksiz harcamalara son verdik         
15:14
Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi         
14:51
1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi         
14:38
ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvurdu ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvurdu         
13:55
CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi hakkında Meclis'te genel görüşme açılmasını istedi CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi hakkında Meclis'te genel görüşme açılmasını istedi         
13:31
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti         
13:28
Çaresiz bekleyiş! Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşıran adam, sırtında bıçakla kalakaldı Çaresiz bekleyiş! Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşıran adam, sırtında bıçakla kalakaldı         
13:13
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı         
12:36
Muş'ta baharın müjdecisi Muş'ta baharın müjdecisi "çiriş" otu geçim kaynağı oldu         
11:54
ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu         
11:54
Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu         
11:37
Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek         
11:25
ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü         
11:06
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak         
10:10
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 15:26:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da sanayi ve turizm sektörü KUDAKA ile güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei