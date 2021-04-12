Erzincan'da sanayi ve turizm sektörü KUDAKA ile güçleniyor - Son Dakika

Erzincan Belediyesi tarafından "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında sunulan ve destek almaya hak kazanan "Andezit Tesisleri Ürün İşleme Kapasitesini ve Çeşitliliğini Artırma Projesi" ile "Erzincan Belediyesi Kaplıca Tesislerini Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi" destek sözleşmeleri Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında imzalandı.

Protokolü imzalanan "Andezit Tesisleri Ürün İşleme Kapasitesini ve Çeşitliliğini Artırma Projesi" kapsamında, Erzincan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren andezit taşı işleme tesisine yaklaşık 1000 m2 alana sahip ilave bina inşa edilmesi, 4 adet andezit taşı kesme ve işleme makinesinin alınması ve tesisin senelik 40.000 m2 olan taş işleme kapasitesinin 80.000 m2'ye çıkarılması hedeflenmekte.

"Erzincan Belediyesi Kaplıca Tesislerini Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi" kapsamında Erzincan Belediyesi'ne ait kaplıca tesisleri bölgesinde bungalov tarzı konutların oluşturulması, misafirlere sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik gerekli peyzaj çalışmalarının yapılması, ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerinin sağlanması ile kaplıca tesislerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi suretiyle Erzincan'da termal sağlık turizmi kapasitesinin arttırılması amaçlanmakta.

Toplam yatırım tutarı 4,7 milyon TL olan iki projeye, yaklaşık 3,5 milyon TL tutarında Ajans desteği sağlanması planlanmakta. - ERZİNCAN