Son Dakika | Erzincan'da zihinsel engelli kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son Dakika | Erzincan'da zihinsel engelli kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

25.02.2022 11:16
Son Dakika | Erzincan'da zihinsel engelli kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre Erzincan'da zihinsel engelli 48 yaşındaki Ali Kuruçay, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Erzincan'da zihinsel engelli 48 yaşındaki Ali Kuruçay, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Üzümlü ilçesinin Pişkidağ köyünde yaşayan Kuruçay'ın evinin kapısını açık gören komşuları, zihinsel engelli kişiyi yerde hareketsiz gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Kuruçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuruçay'ın cenazesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Erzincan, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Erzincan'da zihinsel engelli kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika


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