Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

02.03.2022 09:55

Son dakika haberler: Erzincan'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, kent genelinde son bir ayda belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan çalışmalarda 18 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

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Erzincan'da uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 5 kişiden 2'i tutuklandı Erzincan'da uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 5 kişiden 2'i tutuklandı Son dakika: Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon Son dakika: Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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