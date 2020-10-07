Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
07.10.2020 19:47
Erzincan'da bir otomobilde 5 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı.
Erzincan'da bir otomobilde 5 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında plakası açıklanmayan bir otomobilde dün ele geçirdiği 5 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan iki zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar S.Ö. ve T.Ö, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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