Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da bir otomobilde 5 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında plakası açıklanmayan bir otomobilde dün ele geçirdiği 5 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan iki zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar S.Ö. ve T.Ö, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.