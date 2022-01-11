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Son dakika: Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, 2021 yılında yapılan faaliyetleri değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika: Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, 2021 yılında yapılan faaliyetleri değerlendirdi

11.01.2022 15:44
Son dakika: Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, 2021 yılında yapılan faaliyetleri değerlendirdi

Edinilen son dakika haberine göre Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kentte görev yapan medya çalışanlarına kahvaltı programı düzenleyerek burada 2021 yılında yapılan faaliyetleri değerlendirdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kentte görev yapan medya çalışanlarına kahvaltı programı düzenleyerek burada 2021 yılında yapılan faaliyetleri değerlendirdi.

Polis evinde düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Kenan Kurt, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı. "Görevime başladıktan 6 ay sonra zaman zaman her ne kadar birebir birlikte olsak da sizlerle toplu olarak ilk defa bir aradayız" diyen Kurt, bundan sonra daha sık gazetecilerle bir araya geleceğini belirtti. Kurt konuşmasında "Ben ve ekibim basınla ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu, basının esasında bizim iş ve işleyişimizde ne kadar önemli yeri olduğunun, doğru ve tarafsız haberin vatandaşlara iletilmesinde köprü olduğunun bilincindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen kahvaltıda Kenan Kurt tarafından 2021'de yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği slayt sunumunda sahada görev yapan polis sayısının artırıldığı dikkat çekti. Yıllara göre suç oranın değerlendirildiği grafiklerde kentte görev yapan polislerin suç ve suçlulara yönelik yürüttüğü kapsamlı çalışmalara değinildi. Kentte işlenen suç ve suç unsurlarının ivedilikle sonuçlandırıldığı ve ileride oluşabilecek suçlara karşı önlem olarak etkinlikler düzenlendiği kaydedildi. Öte yandan 2022 yılında yapılacak olan faaliyetlerin yer aldığı slayt gösteri yapıldı. Bunun yanı sıra Emniyet Müdürü Kurt tarafından Erzincan Emniyetinin fiziki olarak yenileneceğinin bilgisi alındı. Program gazetecilerle soru cevap yapılmasının ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Son dakika: Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, 2021 yılında yapılan faaliyetleri değerlendirdi
Son dakika: Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, 2021 yılında yapılan faaliyetleri değerlendirdi
Son dakika: Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, 2021 yılında yapılan faaliyetleri değerlendirdi
Son dakika: Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, 2021 yılında yapılan faaliyetleri değerlendirdi
Son dakika: Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, 2021 yılında yapılan faaliyetleri değerlendirdi

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Gazeteciler Günü, Kenan Kurt, Erzincan, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, 2021 yılında yapılan faaliyetleri değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Erzincan İl Emniyet Müdürü Kurt, 2021 yılında yapılan faaliyetleri değerlendirdi - Son Dakika
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