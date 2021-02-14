Son Dakika | Erzurum'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Son Dakika | Erzurum'a şehit ateşi düştü

Son Dakika | Erzurum'a şehit ateşi düştü

14.02.2021 19:02

Son dakika gelişmesine göre IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Er Sedat Sorgun'un acı haberi Erzurum'daki ailesine verildi.

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Er Sedat Sorgun'un acı haberi Erzurum'daki ailesine verildi.

Van'da vatani görevini yapan Er Sedat Sorgun, 2015 yılında Şanlıura'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan teysesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret ettikten sonra memleketi Erzurum'a dönüş yolunda Diyarbakır Lice'de yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. O günden itibaren kendisinden bir haber alınamayan Sorgun'un teyzeleri Macide Uslu ile Halime Şehidoğlu, Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelere katıldı. Dayısının eşi Elvan Çoban, Erzurum'da Diyarbakır annelerine verilen destek mitinginde Sedat Sorgun'un kaçırılmasıyla ilgili açıklama yapmış 'Sedat'ı istiyoruz' demişti.

ACI HABER BUGÜN GELDİBabaocağı Erzurum'a gelirken PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Er Sedat Sorgun'la ilgili acı haber bugün alındı. PKK'lı teröristlerin Gara'daki mağara katlettiği 13 kişiden biri olduğu belirlenen şehit Sorgun'un acı haberi, askeri yetkililer tarafında merkez Yakutiye ilçesindeki Rabiaana Mahallesi 2'inci Manoyla Sokak TOKİ konutları B3 blokta oturan ailesine verildi. Askeri yetkililer tarafından iletilen haber sonrası vatandaşlar evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.

Küçük yaşta annesini kaybeden Sedat Sorgun'u üvey annesi Aynur Sorgun yetiştirdi. Şehit Sedat Sorgun, baba Nihat Sogun'un 4 erkek çocuğundan ikincisi.


Kaynak: DHA
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