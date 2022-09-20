Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü - Son Dakika
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Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü

20.09.2022 14:13

Bugün öğle saatlerinde Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkez yemekhanenin çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı. Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkezi yemekhanede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor.

Son Dakika: Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere ekipler müdahale ediyor

DUMANLAR ŞEHİR MERKEZİNİ SARDI

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği yemekhanede çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı ise kesildi. Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı. Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı.

Ayrıntılar geliyor...

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Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın -2 Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın -2

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü - Son Dakika
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