Son dakika! Erzurum'da 14 ton patlayıcı yüklü kamyon yola devrildi 2 ölü - Son Dakika

Son dakika! Erzurum'da 14 ton patlayıcı yüklü kamyon yola devrildi 2 ölü
Bir son dakika haberine göre Erzurum'da 14 ton patlayıcı yüklü kamyon yola devrildi 2 ölü ERZURUM'un İspir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan 14 ton patlayıcı yüklü kamyon yol kenarına devrildi.
Erzurum'da 14 ton patlayıcı yüklü kamyon yola devrildi 2 ölü
ERZURUM'un İspir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan 14 ton patlayıcı yüklü kamyon yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yola saçılan patlayıcılar ise bomba imha uzmanlarınca toplandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında İspir ilçesine bağlı Yukarı Özbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Çetin (29) yönetimindeki 05 AL 600 plakalı 4 ton dinamit, 10 ton 300 gram dinamitler için kullanılan jel ve kablo yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabilen kamyonun sürücüsü camdan fırlayarak hayatını kaybederken, amcasının oğlu Turgut Çetin (29) ise araçta sıkışarak can verdi. Mahalleliyi korkutan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yola saçılan patlayıcılar olay yerine gelen Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanlarınca toplandı.
Olay yerindeki patlayıcıların toplanmasının ardından kamyonda sıkışan Turgut Çetin'in cansız bedeni AFAD ekiplerince yapılan çalışma ile çıkarıldı. Amca çocuklarının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaza nedeniyle Erzurum- İspir karayolu uzun süre ulaşıma kapalı kaldı.
Öte yandan, kamyonda bulunan 4 ton dinamit ile 10 ton 300 kilogram dinamit jelinin Eskişehir'den Pazaryolu ilçesine getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 04:14
Kaynak: DHA
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