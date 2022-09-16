Erzurum'da korkutan deprem! 4,9 ile sallandı - Son Dakika
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Erzurum'da korkutan deprem! 4,9 ile sallandı

16.09.2022 23:44

Saat 23:30 sıralarında Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Kent genelinde çok sayıda vatandaş kendisini dışarı atarken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma vakası bildirilmedi.

Erzurum Çat'ta 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bingöl merkezde ve özellikle Çat ilçesine sınırı olan Karlıova ilçesinde hissedildi. Vatandaşlar korku içerisinde kendini dışarı attı.

OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI

Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan paylaşımda, "Erzurum ili Çat ilçesinde saat 23.30'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadelerini kullandı. AFAD'tan yapılan bir sonraki paylaşımda ise olumsuz bir ihbarın yapılmadığı bilgisi aktarıldı. Paylaşımda, "Geçmiş olsun Erzurum. Çat ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi. AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı da Çat ilçesine 2 ekip gönderildiğini belirterek şu ana kadar kendilerine olumsuz bir ihbarın gelmediğini söyledi.

ERZURUM VALİSİ: ŞU ANLIK OLUMSUZ DURUM YOK

Erzurum Valisi Okay Memiş, il merkezinde sarsıntının çok hissedilmediğini belirterek, "Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor" dedi.

BİNGÖL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 23.30'da merkez üssü Erzurum Çat olan ve il merkezimizde hissedilen 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.

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