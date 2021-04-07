Son dakika: Erzurum'da AK Partili Küçük ve yeğenini katleden teröristin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika: Erzurum'da AK Partili Küçük ve yeğenini katleden teröristin yargılanmasına devam edildi

07.04.2021 14:27
Son dakika: Erzurum'da AK Partili Küçük ve yeğenini katleden teröristin yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Son dakika haberler: Erzurum'da, AK Partili Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ü öldürdüğü ileri sürülen gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış ile örgüte yardım ettikleri belirtilen 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum'da, AK Partili Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ü öldürdüğü ileri sürülen gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış ile örgüte yardım ettikleri belirtilen 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emrah Polat ve Mahmut Çimendağ, maktuller Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün yakınları, taraf avukatları ile tanıklar katıldı.

Tutuklu sanıklar Burhanettin Şahin, Mehmet Kaya ile tutuksuz sanıklar A.B, P.Ö, ve M.S.Ö. duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuklu sanık Muhammed Fadullah Kamış ile tutuksuz sanık F.P. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Polat, savunmasında, hakkındaki iddiaların iftira olduğunu öne sürdü.

Olay günü sanık Çimendağ ile görüşmediğini iddia eden Polat, "Ahmet ile Savcı'yı tanımam, öldürüldüklerini akşam öğrendim. Mahmut Çimendağ'ı meclis üyesi olması dolayısıyla tanırım ve arada kaynak makinası almak için görüşürdüm. Olay günü onun köyüne gitmedim ve olay olduğunda Karayazı ilçesindeydim. Çimendağ'ı teröristlerle görüşmek için götürmedim." dedi.

Çimendağ, savunmasında, olay gününden bir gün önce Polat'ın kendisini aradığını anlattı.

Polat'ın kendisini beyaz renkli bir arabayla aldığını aktaran Çimendağ, "Emrah'la birlikte F.P'nin evinin oraya gittik. Gittiğimizde beni teröristlerle görüştüreceğini söyledi ve teröristlerin kaldıkları yeri gösterdi. Emrah beni olay günü kaynak makinası için aramadı. İlk aradığında görüşmek istediğini söyledi, ikincisinde ise evin önünde olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Sanık Kaya da savunmasında, PKK ile ilgisi olmadığını öne sürdü.

Çimendağ'ı tanımadığını iddia eden Kaya, "Seçim döneminde evime geldiler ve baskı yaptılar. Ben onlara karşı çıktığım için iftira atıyorlar." ifadesini kullandı.

Tanık E.T ise beyanında, Çimendağ'ın kendisine bir defter verdiğini ve kısa süre sonra geri aldığını, defteri açıp içinde olanlara baktığını ve bundan dolayı parmak izinin çıktığını belirtti.

Çimendağ da beyana karşı, "Defteri Kamış isimli teröristten almıştım. Kendisine bir şey olması durumunda eşine vermesini söylemişti. Ben de defteri Kamış'ın eşine teslim ettim. Defteri E.T'den almaya gittiğimde bazı şeyleri not ettiğini gördüm." dedi.

Savcı Küçük'ün oğlu Çetin Küçük, beyanında, Karayazı'nın iki kısma ayrıldığını söyledi.

Bir tarafın PKK yanlısı olduğunu anlatan Küçük, "Diğer taraf PKK karşıtı durumdadır. Örgüt yöneticileri genelde yanlı köylerden seçerdi. 2018'den sonra ilk defa diğer taraftan Burhanettin Şahin'i seçti. Onun da rakibi Savcı Küçük'tü ve o da güçlü bir rakip olduğu için şehit edildi." diye konuştu.

Ahmet Küçük'ün babası Ali Rıza Küçük ise beyanında, "Oğlum HDP ile PKK tarafından öldürüldü. Hepsinden şikayetçiyim, cezalandırılmalarını talep ediyorum. Savcı Küçük çalıştığı için öldürüldü ama oğlum neden öldürüldü?" ifadesini kullandı.

Ahmet Küçük'ün eşi Ferya Küçük ise Çimendağ'ın eşini sandık başında gördüğünü ve seçimde sandık görevlisi olduğu için öldürüldüğünü A.K'ye söylediğini aktardı.

Ferya Küçük'ün beyanı karşılığında Çimendağ ise Ahmet'i tanımadığını ve sandık başında olduğu bilgisini teröristlere vermediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Muhammed Fadullah Kamış, Burhanettin Şahin, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya ve Emrah Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ve 3 ayrı dava dosyasının birleştirildiği davanın iddianamesinde, 9 sanıktan Kamış'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca ve eziyet çektirerek öldürme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Nitelikli yağmaya teşebbüs", "Silahla tehdit", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "Birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu malına zarar verme", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "Toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 9 aydan 56 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Diğer sanıkların ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu malına zarar verme", "Toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılma" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 4 aydan 24 yıla kadar hapsi isteniyor.

Olayın geçmişi

Karayazı ilçesinde 18 Haziran 2019'da AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasındaki arazide bir araçta ölü bulunmuştu.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu saldırının faili olduğu gerekçesiyle yakalanan Muhammed Fadullah Kamış, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin ortak operasyonuyla 29 Temmuz 2019'da Erzurum'da yakalanarak tutuklanmıştı.

Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Şevger" kod adlı terörist Kamış'a yardım ettikleri ve terör örgütü PKK'nın milis yapılanması içinde yer aldıkları iddiasıyla Karayazı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Burhanettin Şahin, Mahmut Çimendağ, Mehmet Kaya, Emrah Polat, F.P. ve A.B, tutuklanmıştı.

Ahmet Küçük, Karayazı, Erzurum, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Erzurum'da AK Partili Küçük ve yeğenini katleden teröristin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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