ERZURUM'DA ASKER VE ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS ARAÇLARI ÇARPIŞTI 10 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

ERZURUM'DA ASKER VE ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS ARAÇLARI ÇARPIŞTI 10 YARALI

04.10.2022 23:16

ERZURUM'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile Laleli Askeri Kışlası'nda görevli personeli taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

ERZURUM'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile Laleli Askeri Kışlası'nda görevli personeli taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Aziziye ilçesindeki Hizmet içi Eğitim Enstitüsü'ne gelen öğretmenleri Abdurrahman Gazi Türbesi'ne götüren Orhan Acar yönetimindeki 25 S 0143 plakalı servis minibüsü ile Laleli Askeri Kışlası'ndaki personeli taşıyan Mehmet Saldamlı yönetimindeki 25 EB 756 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada askeri araç sürücüsü Mehmet Saldamlı, Servet Deniz, Doğukan Ümit Kesen, Erkan Ayaz, Uğur Yabacı, Faik Kılıç ile servis minibüsündeki yolculardan Dilek Başel Sarıyıldız, Melike Yolcu İrhan, Aysun Birinci Kınalı ve Anıl Çelebi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Tragger, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERZURUM'DA ASKER VE ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS ARAÇLARI ÇARPIŞTI 10 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:46 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti
00:39 Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:04 Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı! 5 milyar lira kar yapmışlar
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:38 Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 05:00:39. #1.13#
SON DAKİKA: ERZURUM'DA ASKER VE ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS ARAÇLARI ÇARPIŞTI 10 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement