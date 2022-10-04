Kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Aziziye ilçesindeki Hizmet içi Eğitim Enstitüsü'ne gelen öğretmenleri Abdurrahman Gazi Türbesi'ne götüren Orhan Acar yönetimindeki 25 S 0143 plakalı servis minibüsü ile Laleli Askeri Kışlası'ndaki personeli taşıyan Mehmet Saldamlı yönetimindeki 25 EB 756 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada askeri araç sürücüsü Mehmet Saldamlı, Servet Deniz, Doğukan Ümit Kesen, Erkan Ayaz, Uğur Yabacı, Faik Kılıç ile servis minibüsündeki yolculardan Dilek Başel Sarıyıldız, Melike Yolcu İrhan, Aysun Birinci Kınalı ve Anıl Çelebi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Erzurum 'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Tragger, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ERZURUM'DA ASKER VE ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS ARAÇLARI ÇARPIŞTI 10 YARALI - Son Dakika

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