Öte yandan yaşanan olay nedeniyle köy sessizliğe bürünürken, her iki ailenin de bölgede barış elçisi olarak bilindiği öğrenildi.

Çat Belediyesi 'nin AK Parti 'li Meclis Üyesi Haydar Bulut 'un öldürüldüğü Göbekören Mahallesi'nde jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 140 hane ve 135 nüfuslu Göbekeren Mahallesi'nin 3 giriş noktasında kontrol noktaları kuran jandarma, Bulut ve Edebali ailelerine ait evlere de kimseyi yaklaştırmadı, araçların girişine izin vermedi.

Kaynak: DHA

Çat Belediyesi, Haydar Bulut, AK Parti, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Erzurum'da belediye meclis üyesi arazi kavgasında öldürüldü (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.