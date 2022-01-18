Erzurum'un Horasan ilçesindeki bir çay ocağına yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Y, Kars Caddesi üzerindeki bir çay ocağında oturan ve daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Aytekin K'ye yanında bulunan silahla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Aytekin K. ile çay ocağında oturan İbrahim P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahlı saldırının gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, şüpheli Murat Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.