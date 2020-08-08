Erzurum Emniyet Müdürlüğü, pazar günü yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ek tedbirler aldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak DGS'nin 9 Ağustos Pazar günü saat 10.45'te başlayacağı belirtildi.

Sınavın 150 dakika süreceği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ÖSYM tarafından yürütülecek sınav öncesi adayların her türlü müdahaleden uzak bir ortamda sınava girmelerinin son derece önemli olduğu, sınavın uygulanması esnasında, sınav binaları çevresinde meydana gelecek aşırı gürültünün bazı adayların dikkatini dağıtacağı ve başarısız olma endişesi ile heyecanlanmalarına sebep olacağı, bu durumdan etkilenen adaylarda ve ailelerinde çok büyük üzüntülere neden olduğu ÖSYM tarafından önemle vurgulanmaktadır. Bu nedenle sınav esnasında sınav binaları çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, pazar yerleri gibi gürültü oluşumunun yapılmaması gerekmektedir."

Açıklamada, ayrıca bluetooth kulaklık, kamera, özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş gibi takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar ve eşyalarla kopya çekmeye elverişli cihazların girişine kesinlikle müsaade edilmeyeceği kaydedildi.