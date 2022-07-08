Son dakika: Erzurum'da elektrik akımına kapılan kurbanlık koyunlar öldü - Son Dakika
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Son dakika: Erzurum'da elektrik akımına kapılan kurbanlık koyunlar öldü

08.07.2022 17:37
Son dakika: Erzurum'da elektrik akımına kapılan kurbanlık koyunlar öldü

Son dakika haberi: ERZURUM'un Oltu ilçesinde, trafo yanına bırakılan 4 kurbanlık koyun, elektrik akımına kapılması sonucu öldü.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, trafo yanına bırakılan 4 kurbanlık koyun, elektrik akımına kapılması sonucu öldü. Aras EDAŞ yetkilileri, trafoda inceleme yaptı.

Olay, öğleden sonra Oltu ilçesi Çarşıbaşı mevkisinde meydana geldi. Iğdır'dan getirdiği kurbanlıkları Oltu ilçesindeki hayvan pazarında satan Dursun Doğruyol, parasını aldığı 5 koyunu ilçe merkezindeki Çarşıbaşı mevkisine götürdü. Doğruyol, koyunları sahiplerine teslim etmek için Çarşıbaşı'ndaki trafo yanına taşıdı. Aniden bastıran yağmurla trafo yanında bekleyen koyunlar, elektrik akımına kapıldı. Yağmurdan korunmak için kahvede bekleyen Dursun Doğruyol'un 4 koyunu öldü. İhbarla bölgeye gelen Aras EDAŞ yetkilileri, trafoda inceleme yaptı. Görevliler, trafoda kaçak olmadığını ancak toprak altından getirilen kabloların iş makineleriyle gerilmesi nedeniyle bu tür arızaların yaşanabileceğini belirtti.

Koyunlarının üzüntüsünü yaşadığını belirten ve parasını aldığı kişilere 4 yeni kurbanlık veren Dursun Doğruyol, "Ben şimdi ne yapacağım, zararımı kim karşılayacak?" dedi.

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Kaynak: DHA

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Oltu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Erzurum'da elektrik akımına kapılan kurbanlık koyunlar öldü - Son Dakika

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