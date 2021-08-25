Erzurum'da anahtarını içeride unuttuğu evine komşusunun balkonundan girmeye çalışırken beline bağladığı ipin kopması sonucu 3'üncü kattan düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Yunus Emre Mahallesi'nin Osman Bektaş Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan Reşat Coşkun, anahtarını içeride unuttuğu evine, üst komşusunun balkonundan beline ip bağlayarak girmeye çalıştı. Coşkun, bu sırada ipin kopması sonucu 3. kattan zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından Coşkun'un cenazesi Erzurum Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayın yaşandığı binanın altında faaliyet gösteren esnaf Muammer Nebioğlu, AA muhabirine, iş yerine geldiği sırada olayın yaşandığını söyledi.

Büyük panik yaşadığını ifade eden Nebioğlu, "Aracımı park ettim ve hızla birinin düşmesiyle ses geldi. O kadar şiddetli bir düşmeydi ki üzerime tozu geldi. Ben panikledim içeri girdim ve adam düştü dedim. Panikten 112'yi bile arayamadım. Paniği attıktan sonra aradık, olay yerinde ölmüştü. Allah rahmet eylesin, çok iyi biriydi." dedi.

Nebioğlu, öğretmen olan Coşkun'un birkaç ay önce emekli olduğunu kaydetti.