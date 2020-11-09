Son Dakika | Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı - Son Dakika

Son Dakika | Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı

09.11.2020 00:51
Son Dakika | Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların günün belirli saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilecek, insanların bir araya geleceği açılış ve toplantı gibi etkinlikler yapılamayacak.

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların günün belirli saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilecek, insanların bir araya geleceği açılış ve toplantı gibi etkinlikler yapılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Okay Memiş başkanlığında toplandı ve salgına ilişkin ek kararlar alındı.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranı düzenli olarak takip edilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatleri arasında maske ve mesafe kuralına uyarak sokağa çıkabilecek, diğer zamanlarda sokağa çıkmaları kısıtlanacak, kahve, kıraathane ve çay ocaklarına girişleri yasaklanacak,

daha önceki İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda düğün ve cenazelere 1. dereceden yakınlar hariç katılım yasaklanacak.

Uygulamaya 9 Kasım'dan itibaren başlanacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ilgililere idari para cezası uygulanacak.

Şehir merkezine uzak olan mahallelerden ilçe ve kent merkezlerine yolcu taşıyan minibüs ve dolmuşların da hareket saatleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtı bulunmayan saatlere uygun yapılacak.

Ayrıca pozitif veya temaslı kişilerden izolasyonu ihlal edenler veya salgın kurallarına aykırı cenaze törenleri, taziyeler ya da düğün, kına ve benzeri her türlü toplu etkinlikleri düzenleyenlere yönelik, önleyici veya cezai uygulamalar açısından, mahalle muhtarları daha aktif olarak rol alarak, kaymakamlıklara bilgilendirme yapacak.

Yatılı okul ve kurslarda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı

Kent merkezi ile ilçe belediyeleri tarafından halkı bilinçlendirici ve farkındalık oluşturacak telefon mesajları, bilgilendirici görseller yapılacak.

Toplantıda alınan diğer kararlar şöyle:

"Öğle ve akşam namazı ezanı öncesinde pandemi tedbirleri ile ilgili kısa metin anonsların yapılmasına, insanların toplanmalarına yol açacak açılış ile toplantı gibi faaliyetlerin yapılmamasına karar verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Kontrol timleri' oluşturulup okulların rehberler doğrultusunda çalışıp çalışmadığının sıkı denetimi, öğrenci, öğretmen ya da çalışanlardan pozitif veya temaslı olanların takiplerinin yapılmasına, kafeterya, kahvehane, çay ocağı, restoran gibi işletmelerin 'Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberi' doğrultusunda hiçbir eksik uygulama olmadan, rehbere uygun hizmet sunmaları, mesai ve mesai dışı denetimlerin bu rehber doğrultusunda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Daha önce alınan Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda toplu taşıma araçlarında maske ve mesafe kurallarına çok sıkı bir şekilde riayet edilmesi, kurallara uymayan yolcu veya sürücüler hakkında da ikinci bir uyarıya ihtiyaç duyulmaksızın idari yaptırım uygulanacak.

Cami hoparlörü ve emniyet araçlarından vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde anonslar yapılacak.

Gerek Milli Eğitim İl Müdürlüğü gerek İl Müftülüğümüze bağlı yatılı okul ve kurslarda tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılıp her iki kurumumuzun kendilerine bağlı birimlerde denetimleri artırmasına, pozitif veya temaslı vakaların bu kurumlar tarafından eksiksiz bir şekilde takiplerinin yapılmasına, Mülki İdare Amirlikleri ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına karar verildi."

Erzurum, Düğün, Kurul, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı - Son Dakika


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