Son dakika... Erzurum'da terör örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika... Erzurum'da terör örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı

04.04.2022 23:46
Son dakika... Erzurum'da terör örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberi: Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında bir HDP ilçe başkanının da olduğu 6 zanlı yakalandı.

Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında bir HDP ilçe başkanının da olduğu 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilip önlenmesi amacıyla İstihbarat ve Özel Harekat şubeleri koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, örgütle ilişkili olanların yakalanması amacıyla kentin Palandöken, Hınıs ve Tekman ilçelerindeki 6 ayrı adrese, özel harekat polislerinin desteğinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, aralarında bir HDP ilçe başkanının da olduğu 3'ü kadın 6 kişi, "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapmak" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramada 1 tabanca, bu silaha ait 2 şarjör ve 151 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 82 av tüfeği fişeği, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, hakkında toplatma kararı bulunan örgütsel içerikli kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirildi.

Zanlıların Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.

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Halkların Demokratik Partisi, Erzurum, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Erzurum'da terör örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Erzurum'da terör örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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