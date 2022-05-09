Son dakika! Erzurum'da valizinde esrar yakalanan yolcu tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! Erzurum'da valizinde esrar yakalanan yolcu tutuklandı

09.05.2022 12:54
Son dakika! Erzurum'da valizinde esrar yakalanan yolcu tutuklandı

Son dakika habere göre Erzurum'da otobüsle seyahat eden ve valizinde esrar yakalanan zanlı tutuklandı.

Erzurum'da otobüsle seyahat eden ve valizinde esrar yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum- Erzincan kara yolu üzerinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Şüpheli araç ve şahıs analiz çalışmalarının ardından Kahramanmaraş-Hopa seferini yapan yolcu otobüsünü durduran ekipler, otobüsün bagaj bölümünde narkotik madde arama köpeği Eris ile arama yaptı.

Eris'in tepki verdiği valizde yapılan aramada, 2 parça halinde 1 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan valizin sahibi Sezer A. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Erzincan, Narkotik, Erzurum, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Erzurum'da valizinde esrar yakalanan yolcu tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Erzurum'da valizinde esrar yakalanan yolcu tutuklandı - Son Dakika
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