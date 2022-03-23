Erzurum'un Pasinler ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, bazı hafif yaralılara ambulanslarda müdahale edildi.

Erzurum Pasinler kara yolu Paşapınarı mevkisinde yolcu minibüsü ile 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Murat Kızılgedik ile eşi Tuğba Kızılgedik, 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hafif yaralananlara ise sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahalede bulunuldu. Bu kişiler, ekiplerce başka araçlara alınarak bölgeden ayrıldı.

Polis ekiplerince soğuk havaya rağmen itilerek yola alınan araçlar daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.

Aynı bölgede yolun kayganlaşması nedeniyle şarampole devrilen bir otomobildeki 2 kişi de etrafı tipi yüzünden kar dolan araçta mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan 2 kişi güvenli bölgeye alındı.

Yoğun tipinin etkisini sürdürdüğü ve Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı yolda ulaşım ekiplerce kontrollü olarak sağlanıyor.