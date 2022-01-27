Üye Girişi
Son Dakika: Erzurum'da çığ düşmesi sebebiyle kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika: Erzurum'da çığ düşmesi sebebiyle kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

27.01.2022 16:36

Son dakika: Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi'ndeki bir mezrada çığ düştü. Kar altında kaldığı ihbar edilen iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda, su azalınca bölge halkı çalışma başlattı.

KAR KÜTLESİ ÜZERİNE DÜŞEN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın çığ altında kaldığı belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. kar altında kalan iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Son Dakika: Erzurum'da çığ faciası! 2 kişi karlar altında kaldı, ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

"BAŞKA FACİAYLA KARŞILAŞMAK İSTEMİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, "İçme sularını açmak için gittikleri yerde çığ altında kalıyorlar. İnşallah onları sağ kurtarırız. Tüm imkanları seferber ediyoruz. Arama kurtarma çalışması yaparken başka bir faciayla karşılaşmak istemiyoruz. Vatandaşlarımız iyi niyetle yardım etmeye çalışıyor ama bunu profesyonel insanların halletmesi lazım." dedi.

Son Dakika: Erzurum'da çığ faciası! 2 kişi karlar altında kaldı, ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

"İŞ MAKİNELERİYLE AÇILMAK İSTENSE 5-6 SAAT SÜRER"

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir" dedi.

Son Dakika: Erzurum'da çığ faciası! 2 kişi karlar altında kaldı, ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum ili Horasan ilçesinde bugün 15.00 sularında çığ meydana gelmiş olup, 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Vatandaşlarımıza ulaşılması amacıyla Erzurum AFAD Müdürlüğü'nden 3 ekip ile JAK ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Son Dakika: Erzurum'da çığ faciası! 2 kişi karlar altında kaldı, ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

"DİK YAMAÇ RİSKİNE DİKKAT"

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre bölgede çığ riskine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Son Dakika: Erzurum'da çığ faciası! 2 kişi karlar altında kaldı, ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
Son Dakika: Erzurum'da çığ faciası! 2 kişi karlar altında kaldı, ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
Son Dakika: Erzurum'da çığ faciası! 2 kişi karlar altında kaldı, ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
Son Dakika: Erzurum'da çığ faciası! 2 kişi karlar altında kaldı, ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
Son Dakika: Erzurum'da çığ faciası! 2 kişi karlar altında kaldı, ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
Son Dakika: Erzurum'da çığ faciası! 2 kişi karlar altında kaldı, ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
Son Dakika: Erzurum'da çığ faciası! 2 kişi karlar altında kaldı, ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
YORUMLAR
500

kar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Erzurum'da çığ düşmesi sebebiyle kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


Kuyumcu kuryesinden çaldıkları 16 kilo altını çuvalla toprağa gömdüler Kuyumcu kuryesinden çaldıkları 16 kilo altını çuvalla toprağa gömdüler         
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam müjdesi sonrası gözler hesaplara çevrildi! İşte kamu işçilerinin zamlı maaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam müjdesi sonrası gözler hesaplara çevrildi! İşte kamu işçilerinin zamlı maaşları         
19:17
Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti         
19:04
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda         
15:50
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
19:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam müjdesi sonrası gözler hesaplara çevrildi! İşte kamu işçilerinin zamlı maaşları
19:03 Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
19:06 Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Hull City'nin yeni teknik direktörü tanıdık
18:03 Galatasaray'da sözleşmeleri gören Torrent'in başından aşağı kaynar sular döküldü
17:56 Komedyen Hasan Can Kaya'nın Instagram'daki takipçi sayısı 2 milyonu aştı
17:52 Kemal Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti
17:48 Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek
17:33 Gomis'in talebini duyan Galatasaraylılar artık onu istemiyor
17:29 Fazla kilolarını veren CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu
17:29 ABD ekonomisi son 38 yılın en güçlü büyümesini yaşadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 19:26:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Erzurum'da çığ düşmesi sebebiyle kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement