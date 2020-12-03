Son dakika! Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kentte Kovid-19 ile mücadelede mesai mefhumu gözetmeden yoğun çalışan ve sağlık ekiplerinin bu mücadeledeki çalışmalarını yakından takip eden Bedir, bir süre önce çeşitli şikayetler üzerine Kovid-19 testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan ve evde karantinaya alınan Bedir, karantina sürecinde bile evinden çalışarak Kovid-19 ile mücadelede mesai arkadaşlarına destek oluyor.

Genel sağlık durumu iyi olan Bedir, AA muhabirine, Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla sağlıkçıların gece gündüz demeden yoğun mesai içinde olduğunu söyledi.

Kentte vatandaşlara daha verimli sağlık hizmet sunmak için çalıştıklarını ifade eden Bedir, "Hem vatandaşlarımıza hem de salgın sürecinde gerçekten yorulan sağlık personelimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun tempoyla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları. Kurallara uyulduğunda bizim yorgunluğumuz da geçiyor." dedi.

Bedir, vatandaşlardan kalabalık ortamlara girmemesini isteyerek, bulundukları kapalı mekanları da çok iyi havalandırmasını tavsiye etti.