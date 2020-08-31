Son Dakika: ERZURUM Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber - Son Dakika

Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber (2)

ÖĞRETMEN BABA, KIZINA AĞLADI

Horasan Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen küçük Merve'nin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Adli Tıp Kurumu önünde otopsiyi bekleyen Horasan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olan baba Ebrar Bayrak, büyük acı yaşadı. Yakınlarına sarılarak ağlayan acılı babayı yanındakiler teselli etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren otopsinin yakınları tarafından teslim alınan Merve Bayrak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Horasan'ın Dalbaşı mahallesine götürüldü.

Merve'nin Netice ve Ebrar Bayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçük çocuğu olduğu öğrenildi.