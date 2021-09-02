Üye Girişi
Son Dakika | Erzurum Şehir Hastanesi 1.5 yılda 1 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi - Son Dakika

Son Dakika | Erzurum Şehir Hastanesi 1.5 yılda 1 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi

02.09.2021 10:07

Son dakika haberlerine göre Erzurum Şehir Hastanesi 1.5 yılda 1 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi Aylık 75 bin hasta başvurusu alıp, kentin covid yükünün yüzde 95'ini karşılıyor Doğunun gözdesi, bölgedeki hasta yükünün yüzde 50'sini karşılıyor Günlük 75 ile 100 arası hasta ameliyat ediliyor Türkiye'de ilk defa 4 bin...

Erzurum Şehir Hastanesi 1.5 yılda 1 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi

Aylık 75 bin hasta başvurusu alıp, kentin covid yükünün yüzde 95'ini karşılıyor

Doğunun gözdesi, bölgedeki hasta yükünün yüzde 50'sini karşılıyor

Günlük 75 ile 100 arası hasta ameliyat ediliyor

Türkiye'de ilk defa 4 bin 500 metrekare olan hilal formatındaki çatısıyla kendi enerjisini üretiyor

Anne oteli ile annelerin doğum süresince takipleri yapılıyor

ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesinin sağlıkta gözbebeği olan Erzurum Şehir Hastanesi hizmet vermeye başladığı Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar 1 milyon 250 bin hastaya ev sahipliği yaptı. Teknolojik alt yapısı ve kapasitesiyle dikkat çeken hastane, pandemi döneminde kentin Covid yükünün yüzde 95'ini üstlenirken, Doğu Anadolu Bölgesinin ise hasta yükünün yüzde 50'sini karşılıyor.

Yapımının tamamlanmasının ardından Nisan 2020'de hizmete açılan 385 bin metrekare kapalı alana sahip, 1572 yatağı, 264 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle Erzurum Şehir Hastanesi, başta korona virüs olmak üzere diğer alanlardaki servisleriyle Doğu Anadolu Bölgesinin hasta yükünün yüzde 50'sini karşılıyor.

2013 yılında dönemin Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın projelendirmesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yapılan Erzurum Şehir Hastanesi teknolojik altyapısı ve kapasitesiyle hizmet vermeye devam ediyor.

700 milyon liraya mal olan, şehir hastanesi tam donanımıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de ilk defa 4 bin 500 metrekare olan hilal formatındaki çatısı ise görenleri ihtişamıyla etkiliyor. Hilal şeklindeki çatı yağmur sularını da biriktirerek hastane önünde yer alan bahçenin sulama sistemine aktarıyor. Çatı 2 renk sistemi ile aydınlanıyor.

385 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede 925 hasta odası, 264 yoğun bakım odası, 310 poliklinik, 40 ameliyathane ve 3 bin 500 metre kare kapalı otopark yer alıyor. Hastane, üzerinde yer alan güneş panelleri ile de kendi elektriğini üretirken, en şiddetli depremlerde dahi ameliyat yapılabilecek sağlamlıkta inşa edildi.

Nisan 2020 itibari ile hizmete giren Erzurum Şehir Hastanesi geride kalan 17 ay boyunca toplam 1 milyon 250 hasta başvurusu aldı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ki hastaların yüzde 50'sini karşılayan hastane Erzurum'da Covid-19 yükünün ise yüzde 95'ini karşılıyor. Günlük 75 ila 100 ameliyat yapılan hastanede ayda 75 bin hasta başvurusu alınıyor. 380 hekim, 1700 hemşire ve 6 bin üzerinde personeliyle hizmet veren şehir hastanesinde da Vinci Robotik Cerrahi ile ürolojik, kardiyak ve onkolojik cerrahilerde yapılıyor.

"Aylık 75 bin hasta başvurusu alırken kentin Covid yükünün yüzde 95'ini karşılıyor"

Şehir Hastanesi hakkında bilgi veren Başhekim Dr. İbrahim Hakkı Tör, şehir hastanesinin pandemi döneminde bir can simidi olduğunu ifade ederek, "Şehir Hastanemiz pandemi döneminde teknolojik altyapısı ve kapasitesiyle hem hastalara hem de sağlık çalışanları için bir can simidi olmuştur. 385 bin metrekare kapalı alanı, 1572 yatak kapasitesi ve 264 yoğun bakım ünitesiyle Erzurum Şehir Hastanesi özellikle salgın döneminde vatandaşlara çok büyük hizmet verdi. Normalleşme dönemiyle birlikte kentin Covid yükünün yüzde 95'ini karşılıyor aynı zamanda diğer birimlerinde de hizmetlere devam ediyor. Günlük 75 ila 100 arasında ameliyat, 4 bin ila 5 bin arasında hasta başvurusu, aylık ise 75 bin hasta başvurusu alıyoruz. Bununla birlikte görüntüleme ve tüm alanlarda laboratuvar sistemiyle halkın ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.

"Takdir edilecek şekilde hizmet sunuyoruz"

Dr. Tör, Pandemi döneminde takdir edilecek hizmet sunduklarını belirterek, "Pandemi döneminde Şehir Hastanesi çalışanlarıyla birlikte takdir edilecek şekilde hizmet sunmuştur. 380 doktor ile birlikte, yaklaşık 1700 hemşiresi ve 6 bin kadar çalışanı ile hizmete devam etti. Bu esnada hastalanıp yoğun bakımlarda yatan arkadaşlarımız oldu. Bizi sevindiren tek nokta onlar adına üzücü bir hadise gerçekleşmemesidir. Tüm çalışanlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Nitelikli servisleri ve tek kişilik odalarıyla hem pandemi döneminde hem normalleşme sürecinde kentin görünen yüzü olmuştur. Geçen yıl tam kapanmada belli kısıtlamalara gidilmesine rağmen bu yıl Covid-19 hastalarına yoğun bakım ve servis hizmetleri devam ediyor. Hastanemizin yapılışı gereği bloklara ayrılarak Covid dışı hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anne oteli ile annelerin doğum süresince takipleri yapılıyor"

Dr. İbrahim Hakkım Tör, anne oteli hizmeti ile annelerin doğum öncesi takiplerini yaptıklarını kaydederek, "Covid dışı olarak Anjiyo ünitelerimiz, kalp damar cerrahimiz, kadın doğum servisimiz, çocuk yan dallarımız ve diğer servislerimizle hizmete devam ediyoruz. Tam teşekküllü ameliyathanelerimizde da Vinci Robotik Cerrahi ile ürolojik, kardiyak ve onkolojik cerrahiler yapılmakta. Yine anne oteli hizmeti ile annelerimizin doğum öncesi takipleri yapılmaktadır. Doğum salonlarımızda ise hem anne hem de refakatçısı için dinlenme salonlarımız bulunuyor" şeklinde konuştu.

"17 ayda 1 milyon 250 bin hasta başvurusu"

Tör, açıldıkları Nisan 2020'den berri 1 milyon 250 bin başvuru aldıklarını söyleyerek "Şehir Hastanesine taşındığımız Nisan 2020 tarihinden itibaren hastanemizde 1 milyon 250 bin hastamıza hizmet verdik. Bu süreçte pandemi olmasının yanı sıra normal servislerimizle birlikte günden güne artıyor" açıklamalarında bulundu.

Son Dakika | Erzurum Şehir Hastanesi 1.5 yılda 1 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi
Son Dakika | Erzurum Şehir Hastanesi 1.5 yılda 1 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi
Son Dakika | Erzurum Şehir Hastanesi 1.5 yılda 1 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi
Son Dakika | Erzurum Şehir Hastanesi 1.5 yılda 1 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Türkiye, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | Erzurum Şehir Hastanesi 1.5 yılda 1 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme rakamlarını değerlendirdi: Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu 10:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme rakamlarını değerlendirdi: Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu Bastıran dolu mankenleri zor durumda bıraktı! Defile yarım kaldı 09:41 Bastıran dolu mankenleri zor durumda bıraktı! Defile yarım kaldı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu 09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı 09:28 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı 09:19 Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti 09:16 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti
Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu 21:31 Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma 20:57 Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma

Son Dakika Haberleri
10:04 Olimpiyat madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu
09:31 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil
09:25 AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir
09:24 Altay Bayındır'ın 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması dikkat çekti
09:22 6 Eylül itibari ile aşı olmayanlar toplu alanlara girişte PCR testi olması gerekecek
09:19 Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı
09:17 Şarkıcı Fedon ve oğlunun ile benzerliği dikkat çekti
09:15 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti
09:14 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde
Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler         
10:14
Olimpiyat madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı Olimpiyat madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı         
10:04
DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler         
09:38
Karadağ maçı sonrası Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil         
09:32
Altay Bayındır'ın 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması dikkat çekti Altay Bayındır'ın 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması dikkat çekti         
09:25
Şarkıcı Fedon ve oğlunun ile benzerliği dikkat çekti Şarkıcı Fedon ve oğlunun ile benzerliği dikkat çekti         
09:17
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti         
21:13
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi         
20:01
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı         
16:21
Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi         
16:09
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 10:19:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Erzurum Şehir Hastanesi 1.5 yılda 1 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement