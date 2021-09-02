Erzurum Şehir Hastanesi 1.5 yılda 1 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi

Aylık 75 bin hasta başvurusu alıp, kentin covid yükünün yüzde 95'ini karşılıyor

Doğunun gözdesi, bölgedeki hasta yükünün yüzde 50'sini karşılıyor

Günlük 75 ile 100 arası hasta ameliyat ediliyor

Türkiye'de ilk defa 4 bin 500 metrekare olan hilal formatındaki çatısıyla kendi enerjisini üretiyor

Anne oteli ile annelerin doğum süresince takipleri yapılıyor

ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesinin sağlıkta gözbebeği olan Erzurum Şehir Hastanesi hizmet vermeye başladığı Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar 1 milyon 250 bin hastaya ev sahipliği yaptı. Teknolojik alt yapısı ve kapasitesiyle dikkat çeken hastane, pandemi döneminde kentin Covid yükünün yüzde 95'ini üstlenirken, Doğu Anadolu Bölgesinin ise hasta yükünün yüzde 50'sini karşılıyor.

Yapımının tamamlanmasının ardından Nisan 2020'de hizmete açılan 385 bin metrekare kapalı alana sahip, 1572 yatağı, 264 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle Erzurum Şehir Hastanesi, başta korona virüs olmak üzere diğer alanlardaki servisleriyle Doğu Anadolu Bölgesinin hasta yükünün yüzde 50'sini karşılıyor.

2013 yılında dönemin Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın projelendirmesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yapılan Erzurum Şehir Hastanesi teknolojik altyapısı ve kapasitesiyle hizmet vermeye devam ediyor.

700 milyon liraya mal olan, şehir hastanesi tam donanımıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de ilk defa 4 bin 500 metrekare olan hilal formatındaki çatısı ise görenleri ihtişamıyla etkiliyor. Hilal şeklindeki çatı yağmur sularını da biriktirerek hastane önünde yer alan bahçenin sulama sistemine aktarıyor. Çatı 2 renk sistemi ile aydınlanıyor.

385 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede 925 hasta odası, 264 yoğun bakım odası, 310 poliklinik, 40 ameliyathane ve 3 bin 500 metre kare kapalı otopark yer alıyor. Hastane, üzerinde yer alan güneş panelleri ile de kendi elektriğini üretirken, en şiddetli depremlerde dahi ameliyat yapılabilecek sağlamlıkta inşa edildi.

Nisan 2020 itibari ile hizmete giren Erzurum Şehir Hastanesi geride kalan 17 ay boyunca toplam 1 milyon 250 hasta başvurusu aldı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ki hastaların yüzde 50'sini karşılayan hastane Erzurum'da Covid-19 yükünün ise yüzde 95'ini karşılıyor. Günlük 75 ila 100 ameliyat yapılan hastanede ayda 75 bin hasta başvurusu alınıyor. 380 hekim, 1700 hemşire ve 6 bin üzerinde personeliyle hizmet veren şehir hastanesinde da Vinci Robotik Cerrahi ile ürolojik, kardiyak ve onkolojik cerrahilerde yapılıyor.

"Aylık 75 bin hasta başvurusu alırken kentin Covid yükünün yüzde 95'ini karşılıyor"

Şehir Hastanesi hakkında bilgi veren Başhekim Dr. İbrahim Hakkı Tör, şehir hastanesinin pandemi döneminde bir can simidi olduğunu ifade ederek, "Şehir Hastanemiz pandemi döneminde teknolojik altyapısı ve kapasitesiyle hem hastalara hem de sağlık çalışanları için bir can simidi olmuştur. 385 bin metrekare kapalı alanı, 1572 yatak kapasitesi ve 264 yoğun bakım ünitesiyle Erzurum Şehir Hastanesi özellikle salgın döneminde vatandaşlara çok büyük hizmet verdi. Normalleşme dönemiyle birlikte kentin Covid yükünün yüzde 95'ini karşılıyor aynı zamanda diğer birimlerinde de hizmetlere devam ediyor. Günlük 75 ila 100 arasında ameliyat, 4 bin ila 5 bin arasında hasta başvurusu, aylık ise 75 bin hasta başvurusu alıyoruz. Bununla birlikte görüntüleme ve tüm alanlarda laboratuvar sistemiyle halkın ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.

"Takdir edilecek şekilde hizmet sunuyoruz"

Dr. Tör, Pandemi döneminde takdir edilecek hizmet sunduklarını belirterek, "Pandemi döneminde Şehir Hastanesi çalışanlarıyla birlikte takdir edilecek şekilde hizmet sunmuştur. 380 doktor ile birlikte, yaklaşık 1700 hemşiresi ve 6 bin kadar çalışanı ile hizmete devam etti. Bu esnada hastalanıp yoğun bakımlarda yatan arkadaşlarımız oldu. Bizi sevindiren tek nokta onlar adına üzücü bir hadise gerçekleşmemesidir. Tüm çalışanlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Nitelikli servisleri ve tek kişilik odalarıyla hem pandemi döneminde hem normalleşme sürecinde kentin görünen yüzü olmuştur. Geçen yıl tam kapanmada belli kısıtlamalara gidilmesine rağmen bu yıl Covid-19 hastalarına yoğun bakım ve servis hizmetleri devam ediyor. Hastanemizin yapılışı gereği bloklara ayrılarak Covid dışı hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anne oteli ile annelerin doğum süresince takipleri yapılıyor"

Dr. İbrahim Hakkım Tör, anne oteli hizmeti ile annelerin doğum öncesi takiplerini yaptıklarını kaydederek, "Covid dışı olarak Anjiyo ünitelerimiz, kalp damar cerrahimiz, kadın doğum servisimiz, çocuk yan dallarımız ve diğer servislerimizle hizmete devam ediyoruz. Tam teşekküllü ameliyathanelerimizde da Vinci Robotik Cerrahi ile ürolojik, kardiyak ve onkolojik cerrahiler yapılmakta. Yine anne oteli hizmeti ile annelerimizin doğum öncesi takipleri yapılmaktadır. Doğum salonlarımızda ise hem anne hem de refakatçısı için dinlenme salonlarımız bulunuyor" şeklinde konuştu.

"17 ayda 1 milyon 250 bin hasta başvurusu"

Tör, açıldıkları Nisan 2020'den berri 1 milyon 250 bin başvuru aldıklarını söyleyerek "Şehir Hastanesine taşındığımız Nisan 2020 tarihinden itibaren hastanemizde 1 milyon 250 bin hastamıza hizmet verdik. Bu süreçte pandemi olmasının yanı sıra normal servislerimizle birlikte günden güne artıyor" açıklamalarında bulundu.