Son dakika... Erzurum Ticaret Borsası
Son dakika haberi... Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,48 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,48 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|26,78
|54,18
|34,48
|HTS
|Bulgur
|Kg
|3,62
|3,62
|3,62
|HTS
|Ayçiçek yağı
|Kg
|7,85
|7,85
|7,85
|HTS
|Pirinç
|Kg
|6,95
|6,95
|6,95
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:33 Kaynak: AA
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