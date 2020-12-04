Son dakika! Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'dan önemli çağrı - Son Dakika

Dünya genelinde küresel bir kriz haline gelen ve ülkemizin de içinde bulunduğu COVİD-19 virüs salgını nedeniyle işletmelerimizin yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yerel esnafın desteklenmesi çağrısında bulundu.

Dünya genelinde küresel bir kriz haline gelen ve ülkemizin de içinde bulunduğu Covid-19 virüs salgını nedeniyle işletmelerin, esnafın ve KOBİ'lerin yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken Oral, "Bu sıkıntıyı el birliği ile aşabiliriz. Bunun en önemli ayağını tüketicilerimiz oluşturuyor. Tüm hemşerilerimizi bu destek zincirinin halkası olmaya, yereli desteklemeye ve kalkındırmaya davet ediyorum" dedi.

" Yerel Candır. Gün; Yerel Esnafımızı, Üreticimizi, Destekleme Günü. Alışverişini Yerelden Yap, Hem Sen, Hem Şehrin Kazansın" sloganı ile başlattıkları kampanya ya tüm halkımızı davet eden Başkan Oral, "Unutulmamalıdır ki, esnafımız zor günlerden geçiyor. Alışverişte yerel markalarımızı, yerel esnafımızı ve yerel marketlerimiz tercih edilirse bu zorlu süreç el birliği ile daha kolay atlatılır. Devletimiz elinden gelen desteği, açıkladığı ekonomik tedbirlerin yanı sıra önceki haftalarda açıkladığı Vergi, SGK primleri başta olmak üzere bir çok kalemde borçların yapılandırılması yolu ile desteklerini sunmaya çalışıyor. Halkımız ödemelerini zamanında yapar, alışverişlerinde yereli tercih ederse, istihdama, esnafa ve işletmelerimiz de çalışan bu şehrin evlatlarına, üreticisine, imalatçısına büyük destek vermiş olur. Biz bu hassasiyeti tüm vatandaşlarımız gibi, ilimizdeki Kamu Kuruluşlarının da göstermesini bekliyoruz." dedi

Tüm yerel esnafa ve Erzurumlulara çağrı yapan Oral, "Biz ne badireler atlatmış, ne sıkıntılardan geçmiş bir milletiz. Virüs bizim birlikteliğimizi ve beraberliğimizi yıkamayacak; Yeter ki, biz bir olalım; Birlik olalım" dedi.

Bu süreçte Erzurum'un her kesimine seslenen Başkan Hakan Oral, " Yerel Candır.Gün; Yerel Esnafımızı, Üreticimizi, Destekleme Günü. Alışverişini Yerelden Yap, Hem Sen, Hem Şehrin Kazansın " diyerek çağrısını yeniledi.

Başkan Hakan Oral, "Ayrıca devletimizin, Covid- 19 salgınının başladığı Mart ayı ile Haziran ayı döneminde esnaf, üretici, KOBİ ve vatandaş ayrımı yapmadan 83 milyona yönelik gerçekleştirdiği desteklerin bugün itibariyle yeniden zor durumda kalan esnafımız başta olmak üzere ihtiyaç duyan her bireye yeniden sunulmasını da bilhassa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimizin tüm yetkililerinden talep ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM